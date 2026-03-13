İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    "Arsenal" "Leyptsiq"in müdafiəçisi Kastello Lukeba üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 13 mart, 2026
    • 10:37
    Arsenal Leyptsiqin müdafiəçisi Kastello Lukeba üçün danışıqlara başlayıb

    İngiltərənin "Arsenal" klubu Almaniya təmsilçisi "Leyptsiq"də çıxış edən futbolçu Kastello Lukebanı heyətinə qatmaq üçün danışıqlara start verib.

    "Report" "Lequipe"ə istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı mərkəz müdafiəçisi üç mövsümdən sonra Bundesliqa komandasından ayrılmağı planlaşdırır.

    Klubu fransalı oyunçuya görə 60-70 milyon avro transfer məbləği tələb edir. "Arsenal"ın skautu fevralın 21-də Dortmund "Borussiya"sı ilə matçda (2:2) Lukebanı izləyib. Futbolçu karyerasını İngiltərə və ya İspaniyada davam etdirmək niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Kastello Lukeba cari mövsüm "Leyptisq" forması ilə 23 oyuna 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun klubla hazırkı müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

    Kastello Lukeba Arsenal FK Leyptsiq FK
    Arsenal eye move for Leipzig's Lukeba

    Son xəbərlər

    12:02
    Foto

    "Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıb

    Biznes
    12:02

    Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"

    Komanda
    12:00

    Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb

    Sağlamlıq
    11:58

    İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:49

    Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurub

    Energetika
    11:47

    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb

    İnfrastruktur
    11:46

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda ötən il istehlaka yararsız 270 ton məhsul məhv edilib

    ASK
    11:45

    İranda "Müqəddəs Qüds" günü ilə bağlı yürüş keçirilir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti