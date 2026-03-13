"Arsenal" "Leyptsiq"in müdafiəçisi Kastello Lukeba üçün danışıqlara başlayıb
Futbol
- 13 mart, 2026
- 10:37
İngiltərənin "Arsenal" klubu Almaniya təmsilçisi "Leyptsiq"də çıxış edən futbolçu Kastello Lukebanı heyətinə qatmaq üçün danışıqlara start verib.
"Report" "Lequipe"ə istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı mərkəz müdafiəçisi üç mövsümdən sonra Bundesliqa komandasından ayrılmağı planlaşdırır.
Klubu fransalı oyunçuya görə 60-70 milyon avro transfer məbləği tələb edir. "Arsenal"ın skautu fevralın 21-də Dortmund "Borussiya"sı ilə matçda (2:2) Lukebanı izləyib. Futbolçu karyerasını İngiltərə və ya İspaniyada davam etdirmək niyyətindədir.
Qeyd edək ki, Kastello Lukeba cari mövsüm "Leyptisq" forması ilə 23 oyuna 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun klubla hazırkı müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.
