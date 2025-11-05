"Arsenal" komandası rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 05 noyabr, 2025
- 14:36
İngiltərənin "Arsenal" klubu rekordunu təkrarlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası məlumat yayıb.
"Topçular" bütün turnirlərdə ardıcıl 8 oyunda qol buraxmadan qalib gəlib. Bu, İngiltərə Premyer Liqa təmsilçilərinin rekordunun təkrarıdır.
1889-cu ildə "Preston", 1920-ci ildə "Liverpul", 1903-cü ildən sonra isə "Arsenal" 8 görüşdə qol buraxmadan qalib gəlib.
Qeyd edək ki, komanda son olaraq ötən gün azərbaycanlı FIFA referisi Əliyar Ağayevin idarə etdiyi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin matçında "Slaviya"nı (Çexiya) 3 cavabsız qolla üstələyib.
Son xəbərlər
14:48
İrəvan metrosunda elektrik enerjisi təchizatında problem yaranıbRegion
14:38
Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıbMaliyyə
14:37
NTT rəsmisi: "Azərbaycan enerji və süni intellektdə tarazlıq yarada biləcək"İKT
14:37
Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 2 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:36
"Arsenal" komandası rekordunu təkrarlayıbFutbol
14:31
Foto
Ordubadda çörək sexinin fəaliyyəti dayandırılıbHadisə
14:11
Baş katib: "İƏT ölkələri üçün Vahid Enerji Strategiyası hazırlanır"Energetika
14:09
Foto
Azərbaycanlı jurnalistlər Xivədəki muzey-qoruqda olublarMedia
14:08
Foto