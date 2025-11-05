İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Arsenal" komandası rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 14:36
    Arsenal komandası rekordunu təkrarlayıb

    İngiltərənin "Arsenal" klubu rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası məlumat yayıb.

    "Topçular" bütün turnirlərdə ardıcıl 8 oyunda qol buraxmadan qalib gəlib. Bu, İngiltərə Premyer Liqa təmsilçilərinin rekordunun təkrarıdır.

    1889-cu ildə "Preston", 1920-ci ildə "Liverpul", 1903-cü ildən sonra isə "Arsenal" 8 görüşdə qol buraxmadan qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, komanda son olaraq ötən gün azərbaycanlı FIFA referisi Əliyar Ağayevin idarə etdiyi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin matçında "Slaviya"nı (Çexiya) 3 cavabsız qolla üstələyib.

