İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    "Arsenal"ın Premyer Liqadakı oyunu təxirə salınacaq

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 10:14
    Arsenalın Premyer Liqadakı oyunu təxirə salınacaq

    İngiltərənin "Arsenal" klubunun Premyer Liqadakı oyunlarından biri təxirə salınacaq.

    "Report"un məlumatına görə, buna London təmsilçisinin Liqa Kubokunda finala vəsiqə qazanması səbəb olub.

    XXXI turun "Vulverhempton" - "Arsenal" matçı nəzərdə tutulduğu kimi martın 21-də olmayacaq. Çünki martın 22-də Liqa Kubokunun final qarşılaşması baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, "topçular"ın finaldakı rəqibi bu gün müəyyənləşəcək. "Mançester Siti" - "Nyukasl" görüşü Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. Yarımfinalın ilk oyununda "şəhərlilər" qalib gəlib - 2:0.

    Arsenal klubu İngiltərə Premyer Liqası təxirə salınacaq

    Son xəbərlər

    10:45

    9-cu siniflərin buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:44

    "Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    10:44

    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyib

    Maliyyə
    10:38

    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    10:37
    Foto

    Yasamaldakı yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıb

    Hadisə
    10:35

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Finlandiya millisindən təklif alıb

    Futbol
    10:35

    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    10:33
    Foto
    Video

    Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    10:30

    Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti