"Arsenal"ın Premyer Liqadakı oyunu təxirə salınacaq
Futbol
- 04 fevral, 2026
- 10:14
İngiltərənin "Arsenal" klubunun Premyer Liqadakı oyunlarından biri təxirə salınacaq.
"Report"un məlumatına görə, buna London təmsilçisinin Liqa Kubokunda finala vəsiqə qazanması səbəb olub.
XXXI turun "Vulverhempton" - "Arsenal" matçı nəzərdə tutulduğu kimi martın 21-də olmayacaq. Çünki martın 22-də Liqa Kubokunun final qarşılaşması baş tutacaq.
Qeyd edək ki, "topçular"ın finaldakı rəqibi bu gün müəyyənləşəcək. "Mançester Siti" - "Nyukasl" görüşü Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. Yarımfinalın ilk oyununda "şəhərlilər" qalib gəlib - 2:0.
