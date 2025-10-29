İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Argentina bankı Maradonanın məşhur qolunu xatırladan sikkə təqdim edib

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 13:16
    Argentina bankı Maradonanın məşhur qolunu xatırladan sikkə təqdim edib

    Argentinanın mərkəzi bankı əfsanəvi futbolçu Dieqo Maradonanın DÇ-1986-da İngiltərəyə vurduğu məşhur qolu xatırladan simvolik sikkə təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bankın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Sikkənin arxa tərəfində Maradonanın DÇ-1986-nın 1/4 finalında İngiltərə (2:1) millisinin qapısına vurduğu qol ərəfəsindəki irəliləyiş trayektoriyası təsvir olunub. Hücumçu sözügedən görüşdə topu meydanın mərkəzindən apararaq qələbə qolunu vurmuşdu.

    2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatına həsr olunan sikkə 925 əyarlı gümüşdən hazırlanıb və 10 dollarlıq nominal dəyərə malikdir.

    Qeyd edək ki, Argentina millisi DÇ-1986-nın qalibi olub. DÇ-2026 iyunun 11-dən iyulun 19-na qədər ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək. Turnirdə ilk dəfə 48 komanda iştirak edəcək.

    Argentina Dieqo Maradona sikkə DÇ-1986

