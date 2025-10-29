İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 09:23
    Araz-Naxçıvan UEFA Çempionlar Liqasında ilk matçını keçirəcək

    "Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün ilk matçını keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisi Rumıniyanın "Yunayted Qalati" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    VII qrupun matçı Sala Sporturilor Dunareada, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu kollektiv qrupda növbəti matçlarını sabah Lüksemburqun "Differdanje 03", noyabrın 1-də isə Niderlandın "Tigers Roermond" komandalarına qarşı keçirəcək.

