"Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasında ilk matçını keçirəcək
Futbol
- 29 oktyabr, 2025
- 09:23
"Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün ilk matçını keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisi Rumıniyanın "Yunayted Qalati" klubu ilə üz-üzə gələcək.
VII qrupun matçı Sala Sporturilor Dunareada, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu kollektiv qrupda növbəti matçlarını sabah Lüksemburqun "Differdanje 03", noyabrın 1-də isə Niderlandın "Tigers Roermond" komandalarına qarşı keçirəcək.
Son xəbərlər
09:46
Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında mövsümə start verilibFutbol
09:42
Ağdərədə beton qarışdıran maşın dərəyə aşıb, sürücü ölübHadisə
09:37
Ramin Məmmədov Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcəkDin
09:36
Foto
"Azera Toxumçuluq" müəssisəsində daimi iş yerlərinin sayı 20-yə çatdırılacaqASK
09:32
Türkiyədə altımərtəbəli bina uçubRegion
09:31
Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu transfer edibKomanda
09:23
MİDA güzəştli mənzillərin növbəti satışını elan edib, qiymətləri açıqlayıbMaliyyə
09:23
"Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasında ilk matçını keçirəcəkFutbol
09:20
Foto