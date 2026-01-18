"Araz-Naxçıvan" təlim-məşq toplanışı çərçivəsində son yoxlama oyununu keçirib
Futbol
- 18 yanvar, 2026
- 15:18
"Araz-Naxçıvan" klubu təlim-məşq toplanışı çərçivəsində son yoxlama oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, komanda I Liqa təmsilçisi "Zaqatala" ilə qarşılaşıb.
Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında keçirilən görüş Naxçıvan komandasının 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qolları Şarl Boli, Patrik Andrade, Hamidu Keyta və Ülvi İsgəndərov vurublar.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Qəbələ"yə minimal hesabla uduzan "Araz-Naxçıvan" klubun əvəzedici komandasını 7 cavabsız qolla üstələyib.
