    "Araz-Naxçıvan" təlim-məşq toplanışı çərçivəsində son yoxlama oyununu keçirib

    Futbol
    • 18 yanvar, 2026
    • 15:18
    "Araz-Naxçıvan" klubu təlim-məşq toplanışı çərçivəsində son yoxlama oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, komanda I Liqa təmsilçisi "Zaqatala" ilə qarşılaşıb.

    Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında keçirilən görüş Naxçıvan komandasının 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qolları Şarl Boli, Patrik Andrade, Hamidu Keyta və Ülvi İsgəndərov vurublar.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Qəbələ"yə minimal hesabla uduzan "Araz-Naxçıvan" klubun əvəzedici komandasını 7 cavabsız qolla üstələyib.

    "Araz-Naxçıvan" "Zaqatala" klubu I Liqa Misli Premyer Liqası

