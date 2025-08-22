Haqqımızda

"Araz-Naxçıvan"ın zədəli futbolçusunun durumuna aydınlıq gəlib

"Araz-Naxçıvan"ın zədəli futbolçusunun durumuna aydınlıq gəlib "Araz-Naxçıvan"ın zədəli futbolçusu Ramon Maçadonun durumuna aydınlıq gəlib.
Futbol
22 avqust 2025 10:35
Araz-Naxçıvanın zədəli futbolçusunun durumuna aydınlıq gəlib
Ramon Maçado

"Araz-Naxçıvan"ın zədəli futbolçusu Ramon Maçadonun durumuna aydınlıq gəlib.

Klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Mahal Məmmədovun "Report"a verdiyi məlumata görə, məşq zamanı zədələnən braziliyalı hücumçu artıq meydana çıxa bilər.

Hətta onun 2 gün sonra Misli Premyer Liqasında "Turan Tovuz"a qarşı oyunda forma geyinməsi belə istisna olunmur.

34 yaşlı oyunçu zədəsini sağaltdıqdan sonra həkimlər ona istirahət etməyi məsləhət görüblər. Bu səbəbdən klubun baş məşqçisi Elmar Baxşıyev Maçadonu riskə atmaq istəməyib.

O, komandanın Konfrans Liqasında keçirdiyi oyunlarda da iştirak etməyib.

Qeyd edək ki, "Turan Tovuz" - "Araz-Naxçıvan" matçı avqustun 24-də "Azərsun Arena"da keçiriləcək.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi