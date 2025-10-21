"Araz-Naxçıvan"ın zədələnən futbolçularının son durumu bəlli olub
Futbol
- 21 oktyabr, 2025
- 16:31
Misli Premyer Liqasının VIII turunda, "Neftçi" ilə matçda (2:2) zədələnən "Araz-Naxçıvan"ın futbolçuları Bəxtiyar Həsənalızadə və Slavik Alxasovun son durumu bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
MRT yoxlanışından sonra B.Həsənalızadənin zədəsinin ciddi olmadığı aydınlaşıb. S.Alxasovun isə ayağında şiş əmələ gəldiyi bildirilib. Müdafiəçinin növbəti oyunda meydana çıxıb-çıxmayacağı sual altındadır.
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" Misli Premyer Liqasının IX turunda "Sabah"la üz-üzə gələcək.
