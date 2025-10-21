İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    "Araz-Naxçıvan"ın zədələnən futbolçularının son durumu bəlli olub

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 16:31
    Araz-Naxçıvanın zədələnən futbolçularının son durumu bəlli olub

    Misli Premyer Liqasının VIII turunda, "Neftçi" ilə matçda (2:2) zədələnən "Araz-Naxçıvan"ın futbolçuları Bəxtiyar Həsənalızadə və Slavik Alxasovun son durumu bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    MRT yoxlanışından sonra B.Həsənalızadənin zədəsinin ciddi olmadığı aydınlaşıb. S.Alxasovun isə ayağında şiş əmələ gəldiyi bildirilib. Müdafiəçinin növbəti oyunda meydana çıxıb-çıxmayacağı sual altındadır.

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" Misli Premyer Liqasının IX turunda "Sabah"la üz-üzə gələcək.

