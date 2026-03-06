İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Araz-Naxçıvanın müdafiəçisi Ömər Buludovun zədəsi ciddi deyil

    Misli Premyer Liqasının XXII turunda "Zirə"yə qarşı matçda sıradan çıxan "Araz-Naxçıvan"ın müdafiəçisi Ömər Buludovun zədəsi ciddi deyil.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, onun növbəti turda meydana çıxıb-çıxmayacağı baş məşqçi Andrey Demçenkonun qərarından asılı olacaq.

    "Araz-Naxçıvan"ın digər iki futbolçusu - Urfan Abbasovla Vanderson Melo isə zədələrini sağaldaraq məşqlərə qoşulublar.

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" Misli Premyer Liqasının XXIII turunda səfərdə "Qarabağ"la qarşılaşacaq. Naxçıvan təmsilçisi hazırda turnir cədvəlində 33 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.

