"Araz-Naxçıvan"ın əsas komandası üçün hakimlik məsələləri ilə bağlı seminar təşkil olunub
Futbol
- 25 noyabr, 2025
- 16:13
"Araz-Naxçıvan" futbol klubunun əsas komandası üçün hakimlik məsələləri və oyun qaydaları ilə bağlı seminar təşkil olunub.
Naxçıvan təmsilçisindən "Report"a verilən məlumata görə, tədbirdə AFFA Hakimlər Departamentinin mütəxəssisi, keçmiş FİFA referisi Orxan Məmmədov, komandanın futbolçu və məşqçi heyəti iştirak ediblər.
Komitə təmsilçisi hakimlik və oyun qaydaları haqda danışıb, bu mövzuda sualları cavablandırıb, videoçarxda nümayiş olunan oyun epizodlarını şərh edib, eyni zamanda epizodlarla bağlı müzakirələr aparılıb.
Son xəbərlər
16:55
Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcəkHadisə
16:54
Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmırHadisə
16:54
Foto
Bakıda UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilirFutbol
16:53
Ordubadın bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaqEnergetika
16:48
Bakıda TDT ölkələrinin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcəkXarici siyasət
16:46
Bakı metrosunun Bənövşəyi xəttində interval 5 dəqiqəyə endirilibİnfrastruktur
16:38
Foto
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilibDaxili siyasət
16:37
Foto
Kəlbəcər Şəhər Günü çərçivəsində sərgi və stendlərlə tanışlıq olubMədəniyyət siyasəti
16:37