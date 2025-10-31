İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Lüksemburq klubu ilə görüşə tam bərpa olunmamış çıxmışdıq"

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 13:37
    Araz-Naxçıvanın baş məşqçisi: Lüksemburq klubu ilə görüşə tam bərpa olunmamış çıxmışdıq

    "Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Lüksemburq təmsilçisi "Differdanje 03" komandası ilə matça tam bərpa olunmamış çıxıb.

    Bunu "Report"a komandanın baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç deyib.

    Rusiyalı mütəxəssis, buna baxmayaraq, rəqibdən üstün oynadıqlarını vurğulayıb:

    "Birinci və ikinci oyun arasında 24 saat vaxt keçmədiyi üçün komanda tam bərpa olunmamışdı. Ancaq bu bəhanə deyil. Lüksemburq təmsilçisindən üstün oynadıq. Əsas matçımız noyabrın 1-də Niderland komandasına qarşı olacaq. Ümidvaram ki, yaxşı istirahət edib, sabahkı görüşə istədiyimiz şəkildə çıxacağıq. Mütləq qələbə qazanmalıyıq və inanıram ki, istəyimizi həyata keçirəcəyik".

    Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan "Araz-Naxçıvan" - "Differdanje 03" görüşü 2:2 hesabı ilə başa çatıb.

    Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda ilk oyunda yarışın təşkilatçısı, Rumıniyanın "Yunayted Qalati" klubunu məğlub edib - 2:1. Naxçıvan təmsilçisi əsas mərhələdə sonuncu matçını sabah Niderlandın "Tigers Roermond" komandasına qarşı keçirəcək.

    futzal UEFA Çempionlar Liqası Yevgeni Kukseviç

    Son xəbərlər

    13:44
    Video

    Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıb

    Maraqlı
    13:43

    Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    13:40
    Foto

    İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:39

    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:37

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Lüksemburq klubu ilə görüşə tam bərpa olunmamış çıxmışdıq"

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan və Macarıstan XİN başçıları strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:33

    Bakı və Sofiya strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün yeni addımları razılaşdırıb

    Energetika
    13:29
    Foto

    Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyev dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:26

    Desmond Funvi: Kolonializm nəsildən-nəslə ötürülən dərin izlər buraxıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti