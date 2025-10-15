"Araz-Naxçıvan" Azərbaycan millisi ilə yoxlama matçı keçirəcək
"Araz-Naxçıvan" futzal klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçirəcəyi görüşlərə hazırlıq çərçivəsində Azərbaycan millisi ilə yoxlama matçında qüvvəsini sınayacaq.
Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç deyib.
O, bu görüşü qrup oyunlarının təşkil olunacağı Rumıniyaya yollanmamışdan əvvəl reallaşdırmaq istədiklərini söyləyib:
"Turnirə yollanmamışdan əvvəl milli ilə qarşılaşmaq istəyirik. Vaxt məhdudiyyəti var. Ona görə də nə ölkə xaricinə gedə, nə də kimisə qəbul edə bilirik. Oktyabrdan həm Azərbaycan çempionatı, həm də UEFA Çempionlar Liqasının hazırlığına başlamışıq. Hətta 3 günlük təlim-məşq toplanışı da keçdik. Hər şey qaydasındadır. Hazırda bütün diqqətimizi yarışa yönəltmişik".
Rusiyalı mütəxəssis rəqibləri təhlil etdiyini deyib:
"Oyunlarını təhlil edib müəyyən qədər özüm üçün nəticə çıxarmışam. Rəqiblərin gücləri bəllidir. Hər biri mübarizə apara biləcəyimiz komandalardır. Çətinliklərdən biri də odur ki, ilk oyunu meydan sahiblərinə qarşı keçirəcəyik".
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində yer aldığı VII qrupda "Yunayted Qalati" (Rumıniya), "Differdanje 03" (Lüksemburq) və "Tigers Roermond" (Niderland) komandaları ilə mübarizə aparacaq. Azərbaycan təmsilçisi əsas mərhələdə ilk matçını oktyabrın 29-da Rumıniya klubuna qarşı keçirəcək.