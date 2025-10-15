İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    "Araz-Naxçıvan" Azərbaycan millisi ilə yoxlama matçı keçirəcək

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 11:40
    Araz-Naxçıvan Azərbaycan millisi ilə yoxlama matçı keçirəcək

    "Araz-Naxçıvan" futzal klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçirəcəyi görüşlərə hazırlıq çərçivəsində Azərbaycan millisi ilə yoxlama matçında qüvvəsini sınayacaq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç deyib.

    O, bu görüşü qrup oyunlarının təşkil olunacağı Rumıniyaya yollanmamışdan əvvəl reallaşdırmaq istədiklərini söyləyib:

    "Turnirə yollanmamışdan əvvəl milli ilə qarşılaşmaq istəyirik. Vaxt məhdudiyyəti var. Ona görə də nə ölkə xaricinə gedə, nə də kimisə qəbul edə bilirik. Oktyabrdan həm Azərbaycan çempionatı, həm də UEFA Çempionlar Liqasının hazırlığına başlamışıq. Hətta 3 günlük təlim-məşq toplanışı da keçdik. Hər şey qaydasındadır. Hazırda bütün diqqətimizi yarışa yönəltmişik".

    Rusiyalı mütəxəssis rəqibləri təhlil etdiyini deyib:

    "Oyunlarını təhlil edib müəyyən qədər özüm üçün nəticə çıxarmışam. Rəqiblərin gücləri bəllidir. Hər biri mübarizə apara biləcəyimiz komandalardır. Çətinliklərdən biri də odur ki, ilk oyunu meydan sahiblərinə qarşı keçirəcəyik".

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində yer aldığı VII qrupda "Yunayted Qalati" (Rumıniya), "Differdanje 03" (Lüksemburq) və "Tigers Roermond" (Niderland) komandaları ilə mübarizə aparacaq. Azərbaycan təmsilçisi əsas mərhələdə ilk matçını oktyabrın 29-da Rumıniya klubuna qarşı keçirəcək.

    "araz-naxçıvan" futzal klubu UEFA Çempionlar Liqası Yevgeni Kukseviç

    Son xəbərlər

    12:37

    "Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdirib

    Futbol
    12:37

    Murad Mirzəyev: TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı hədəfin 70 %-i yenilənib

    Sağlamlıq
    12:36

    "Azərişıq": Qarabağda bütün yaşayış evləri 100 % elektrik enerjisi ilə təmin edilib

    Energetika
    12:35

    Mahir Məmmədov: "Şəhriyar Məmmədyarov son partiyada bir dəqiqəlik konsentrasiyanı itirdi"

    Fərdi
    12:34

    AFFA Yüksək Qızlar Liqasında çıxış edən üç futbolçu cəzalanıb

    Futbol
    12:29

    "Xilasedici" heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    12:29

    Kərkicahana köçlə bağlı işlər aparılır

    Daxili siyasət
    12:25

    Azərbaycan klubunun futbolçusu və baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalandırılıblar

    Futbol
    12:15
    Foto

    Gürcüstandakı azərbaycandilli məktəblərə yeni dərsliklər göndərilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti