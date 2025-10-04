İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Aqil Nəbiyev: "Komandamızla qürur duyuram"

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2025
    • 17:09
    Aqil Nəbiyev: Komandamızla qürur duyuram

    Azərbaycanın U-16 millisinin baş məşqçisi Aqil Nəbiyev III MDB Oyunlarının gümüş medal qazanmasında baxmayaraq komandasından razıdır.

    "Report" un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə bunu mütəxəssis mətbuat konfransında bildirib.

    O, rəqibləri təhlil etdiyini də söyləyib:

    "İlk toplanışda hədəflərimiz finala vəsiqə qazanmaq idi. Rəqibi təhlil etmişdik. İkinci hissədə istədiklərinizi aldıq. Ən böyük problemlərimizdən biri fiziki durumla bağlıdır. Komandamıza qürur duyuram. Həm hücum həm də müdafiə xəttində yaxşı oynadıq. 2:0-dan sonra məğlub olmaq üzücüdür. Bu komanda ilə yaxşı işlər görəcəyik. İnanıram ki səhvlərimizi düzəldəcəyik. Komandadan razıyam".

    Qeyd edək ki Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarının gümüş medalını qazanıb.

    III MDB Oyunları Futbol Aqil Nəbiyev

    Son xəbərlər

    18:16

    Uitkoff və Kuşner Qəzza üzrə danışıqlar üçün Misirə gedəcəklər

    Digər ölkələr
    18:13

    "Bavariya"nın futbolçusu karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər

    Futbol
    18:09

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "İdmançılarımızın nəticələrindən razıyam"

    Fərdi
    18:01

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    17:58

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Rusiya yığması keyfiyyətli rəqib idi"

    Futbol
    17:53

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 24 % azaldıb

    Biznes
    17:46
    Foto

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu III MDB oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB-5

    Fərdi
    17:44

    Azərbaycanda bank sektorunun biznes portfelinin həcmi qiymətləndirilib

    Maliyyə
    17:35

    Azərbaycan təmsilçisi: "III MDB Oyunlarında qazandığım medalı bacıma həsr edirəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti