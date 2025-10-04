Aqil Nəbiyev: "Komandamızla qürur duyuram"
Futbol
- 04 oktyabr, 2025
- 17:09
Azərbaycanın U-16 millisinin baş məşqçisi Aqil Nəbiyev III MDB Oyunlarının gümüş medal qazanmasında baxmayaraq komandasından razıdır.
"Report" un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə bunu mütəxəssis mətbuat konfransında bildirib.
O, rəqibləri təhlil etdiyini də söyləyib:
"İlk toplanışda hədəflərimiz finala vəsiqə qazanmaq idi. Rəqibi təhlil etmişdik. İkinci hissədə istədiklərinizi aldıq. Ən böyük problemlərimizdən biri fiziki durumla bağlıdır. Komandamıza qürur duyuram. Həm hücum həm də müdafiə xəttində yaxşı oynadıq. 2:0-dan sonra məğlub olmaq üzücüdür. Bu komanda ilə yaxşı işlər görəcəyik. İnanıram ki səhvlərimizi düzəldəcəyik. Komandadan razıyam".
Qeyd edək ki Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarının gümüş medalını qazanıb.
Son xəbərlər
18:16
Uitkoff və Kuşner Qəzza üzrə danışıqlar üçün Misirə gedəcəklərDigər ölkələr
18:13
"Bavariya"nın futbolçusu karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilərFutbol
18:09
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "İdmançılarımızın nəticələrindən razıyam"Fərdi
18:01
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıbFərdi
17:58
Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Rusiya yığması keyfiyyətli rəqib idi"Futbol
17:53
Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 24 % azaldıbBiznes
17:46
Foto
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu III MDB oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB-5Fərdi
17:44
Azərbaycanda bank sektorunun biznes portfelinin həcmi qiymətləndirilibMaliyyə
17:35