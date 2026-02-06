İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Voleybol üzrə Azərbaycan çempionatında daha bir oyun baş tutacaq

    Komanda
    • 06 fevral, 2026
    • 09:17
    Voleybol üzrə Azərbaycan çempionatında daha bir oyun baş tutacaq

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII turun daha bir oyunu keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Murov Az Terminal" bu gün "DH Volley" komandasını qəbul edəcək.

    Qarşılaşma saat 15:00-da "Murov Az Terminal"ın idman zalında start götürəcək.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Azərreyl" UNEC-ə (3:1), "Turan" "Gəncə"yə (3:1) "Milli Aviasiya Akademiyası" isə "Abşeron"a (3:1) qalib gəlib.

    Voleybol XII tur Azərbaycan Yüksək Liqası

