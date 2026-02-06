Voleybol üzrə Azərbaycan çempionatında daha bir oyun baş tutacaq
Komanda
- 06 fevral, 2026
- 09:17
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII turun daha bir oyunu keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Murov Az Terminal" bu gün "DH Volley" komandasını qəbul edəcək.
Qarşılaşma saat 15:00-da "Murov Az Terminal"ın idman zalında start götürəcək.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Azərreyl" UNEC-ə (3:1), "Turan" "Gəncə"yə (3:1) "Milli Aviasiya Akademiyası" isə "Abşeron"a (3:1) qalib gəlib.
Son xəbərlər
10:11
Ramin Məmmədov Sumqayıtda dini ibadətgahları ziyarət edibDin
10:10
Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıbMilli Məclis
10:08
Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edibXarici siyasət
09:58
Əraqçi: Diplomatik prosesə hüquqlarımızı qətiyyətlə müdafiə edərək daxil oluruqRegion
09:49
Rusiyada saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı beş polis əməkdaşı həbs edilibRegion
09:47
UEFA Çempionlar Liqası: "Real"ın futbolçusu "Benfika"ya qarşı hər iki oyunda meydana çıxmayacaqFutbol
09:43
Foto
Rəşad Nəbiyev startap nümayəndələri ilə dəstək mexanizmlərini müzakirə edibİKT
09:35
Norveçdə keçmiş baş nazir barəsində Epşteyn işi üzrə istintaq başlayıbDigər ölkələr
09:31