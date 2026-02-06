İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Əmircan və Bülbülədə işıq olmayacaq

    Energetika
    • 06 fevral, 2026
    • 09:17
    Əmircan və Bülbülədə işıq olmayacaq

    Bu gün Bakının Suraxanı rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Suraxanı Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində təmir işləri həyata keçiriləcək.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 16:00-dək Əmircan qəsəbəsi Səttar Bəhlulzadə, Bülbülə qəsəbəsi Çingiz Nəsirov, Nəriman Nərimanov, Vüqar Bədəlov küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Son xəbərlər

    10:11

    Ramin Məmmədov Sumqayıtda dini ibadətgahları ziyarət edib

    Din
    10:10

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    10:08

    Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    09:58

    Əraqçi: Diplomatik prosesə hüquqlarımızı qətiyyətlə müdafiə edərək daxil oluruq

    Region
    09:49

    Rusiyada saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı beş polis əməkdaşı həbs edilib

    Region
    09:47

    UEFA Çempionlar Liqası: "Real"ın futbolçusu "Benfika"ya qarşı hər iki oyunda meydana çıxmayacaq

    Futbol
    09:43
    Foto

    Rəşad Nəbiyev startap nümayəndələri ilə dəstək mexanizmlərini müzakirə edib

    İKT
    09:35

    Norveçdə keçmiş baş nazir barəsində Epşteyn işi üzrə istintaq başlayıb

    Digər ölkələr
    09:31

    KİV: Vens fevralın 9-10-da Ermənistan və Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti