İngiltərə Premyer Liqasında 2027/2028 mövsümünün başlanğıc və bitmə tarixləri açıqlanıb
Futbol
- 20 noyabr, 2026
- 08:51
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İngiltərə Premyer Liqasında 2027/2028 mövsümünün başlanğıc və bitmə tarixləri təsdiqlənib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə yarışın rəsmi saytında məlumat verilib.
Yeni mövsüm 13 avqust 2027-ci ildə başlayacaq, son tur isə 21 may 2028-ci ildə keçiriləcək.
İki mövsüm arasındakı fasilə 75 gün olacaq. Turnir UEFA Çempionlar Liqasının finalından bir həftə əvvəl başa çatacaq.
Mövsümün 33 turu həftəsonları, daha beş tur isə həftənin ortasında oynanılacaq.
Bundan əlavə, Milad və Yeni il tətillərində oyunlar arasındakı fasilə ən azı 60 saat olacaq. Bu qərar liqanın qışda oyunçuların iş yükünü azaltmaq üçün klublara verdiyi öhdəliyə uyğundur.
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