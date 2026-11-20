Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.11.2026)
Maliyyə
- 20 noyabr, 2026
- 09:00
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
92,66
|
0,68
|
31,81
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
83,72
|
0,51
|
26,30
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 530,80
|
- 154,70
|
- 810,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 097,06
|
- 1 101,11
|
1 033,77
|
S&P 500
|
7 175,83
|
- 147,80
|
330,33
|
Nasdaq
|
23 879,20
|
- 550,69
|
637,21
|
Nikkei
|
59 444,21
|
419,93
|
9 104,73
|
Dax
|
25 463,81
|
- 272,43
|
973,40
|
FTSE 100
|
10 452,68
|
- 98,49
|
521,30
|
CAC 40 INDEX
|
8 080,74
|
- 66,09
|
- 68,76
|
Shanghai Composite
|
3 577,62
|
- 10,21
|
-391,22
|
Bist 100
|
11 400,09
|
- 77,32
|
138,57
|
RTS
|
930,29
|
- 16,30
|
- 183,84
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,0978
|
0,0015
|
- 0,0767
|
USD/GBP
|
1,3105
|
- 0,0027
|
- 0,0368
|
JPY/USD
|
159,1900
|
- 0,5000
|
2,7400
|
RUB/USD
|
81,9775
|
- 0,1500
|
3,2275
|
TRY/USD
|
50,5755
|
0,0700
|
7,6193
|
CNY/USD
|
6,6721
|
- 0,0200
|
- 0,3169
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.11.2026)
International commodity, stock and currency market indicators (November 20, 2026)
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