İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib

    Futbol
    • 07 aprel, 2026
    • 17:28
    Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib

    Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib.

    "Report" xəbər verir ki, ekvadorlu futbolçu İngiltərənin IX Divizionunda çıxış edən "Uitenşou" klubu ilə müqavilə imzalayıb.

    "Uitenşou"nun heyətində Emil Heski, Deniel Drinkuoter, Coleon Leskott və Papiss Sisse kimi tanınmış keçmiş futbolçular da çıxış edirlər.

    Qeyd edək ki, A.Valensiya peşəkar karyerası ərzində "Mançester Yunayted"də çoxsaylı titullar, o cümlədən iki dəfə İngiltərə çempionluğu qazanıb.

    Antonio Valensiya Uitenşou FK Mançester Yunayted FK

