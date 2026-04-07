Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib
Futbol
- 07 aprel, 2026
- 17:28
Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib.
"Report" xəbər verir ki, ekvadorlu futbolçu İngiltərənin IX Divizionunda çıxış edən "Uitenşou" klubu ilə müqavilə imzalayıb.
"Uitenşou"nun heyətində Emil Heski, Deniel Drinkuoter, Coleon Leskott və Papiss Sisse kimi tanınmış keçmiş futbolçular da çıxış edirlər.
Qeyd edək ki, A.Valensiya peşəkar karyerası ərzində "Mançester Yunayted"də çoxsaylı titullar, o cümlədən iki dəfə İngiltərə çempionluğu qazanıb.
