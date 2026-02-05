İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Andrey Arşavin özünü Rusiya Premyer Liqası tarixinin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 13:46
    Andrey Arşavin özünü Rusiya Premyer Liqası tarixinin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Rusiyanın "Zenit", "Kuban" və İngiltərənin "Arsenal" klublarının sabiq hücumçusu Andrey Arşavin özünü Rusiya Premyer Liqası (RPL) tarixinin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə 44 yaşlı veteran futbolçu liqanın mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

    O, "RPL tarixinin ən yaxşısı kimdir?" sualına "İstənilən dövr üçün ən yaxşı futbolçu mənəm" cavabını verib.

    Qeyd edək ki, A.Arşavin "Zenit"in heyətində üç dəfə Rusiya çempionu (2007, 2011/2012, 2014/2015) olub, iki dəfə gümüş, bir dəfə isə bürünc medal qazanıb. O, 2002–2012-ci illərdə Rusiya millisinin formasını geyinib.

    Andrey Arşavin Rusiya millisi Rusiya Premyer Liqası ən yaxşı futbolçu Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    14:17

    Almaniyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşı "persona non-qrata" elan edilib

    Region
    14:09

    Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

    Daxili siyasət
    14:09

    ABŞ və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

    Digər ölkələr
    14:07

    Albaniyada "TikTok"dan istifadəyə qoyulan qadağa götürülüb

    Digər ölkələr
    14:02

    Bakının Nərimanov rayonunun bəzi ərazilərində su kəsilib

    Energetika
    14:02

    Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

    Maliyyə
    14:01

    Azərbaycanda yanvarda vergi daxilolmaları 2 milyard manatdan çox olub

    Maliyyə
    13:52

    "Real" yayda İspaniya millisinin üzvünü transfer etmək istəyir

    Futbol
    13:46

    Andrey Arşavin özünü Rusiya Premyer Liqası tarixinin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti