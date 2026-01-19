Andres İnyesta Mərakeş millisinin məşqçilər korpusunda yer ala bilər
Futbol
- 19 yanvar, 2026
- 15:43
İspaniya millisinin və "Barselona"nın sabiq futbolçusu Andres İnyesta Mərakeş millisinin məşqçilər korpusunda yer ala bilər.
"Report" AS nəşrinə istinadən xəbər verir ki, mümkün keçidin bu il baş tutacaq dünya çempioanatından əvvəl reallaşacağı gözlənilir.
Mərakeş Futbol Federasiyası 41 yaşlı keçmiş yarımmüdafiəçi ilə əməkdaşlıq imkanlarını araşdırır. İnyesta artıq Rabat şəhərindədir.
Qeyd edək ki, Andres İnyesta ikiqat Avropa və birqat dünya çempionudur.
