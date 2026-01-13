Almaniyalı hücumçu karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək
Futbol
- 13 yanvar, 2026
- 10:32
Almaniyanın "Leyptsiq" klubunun futbolçusu Timo Verner karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, 29 yaşlı hücumçu MLS təmsilçisi "San-Xose Ertkveyks"lə anlaşıb.
Qeyd edək ki, Timo Vernerin Bundesliqa klubu ilə 2026-cı ilin yayınadək müqaviləsi var.
Son xəbərlər
10:35
"Yelo Bank"dan sahibkarlar üçün yeni imkan: Qızıl təminatlı mikro kreditMaliyyə
10:33
Qarabağ Dirçəliş Fondu İT sistemlərini "Hökumət buludu"na köçürübİKT
10:32
Almaniyalı hücumçu karyerasını ABŞ-də davam etdirəcəkFutbol
10:31
"REDMI Note" seriyasının dünya üzrə tədarük həcmi 460 milyon ədədi keçibBiznes
10:19
Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs tutulubHadisə
10:16
Hesablama Palatası: Metrodakı maliyyə nöqsanları aradan qaldırılmayıbMaliyyə
10:15
FHN gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edibHadisə
10:11
Prezidentin Bakı və Abşeronda su təchizatı ilə bağlı məsələni strateji müstəvidə gündəmə gətirməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏYDaxili siyasət
10:09