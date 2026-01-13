İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 10:32
    Almaniyalı hücumçu karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək

    Almaniyanın "Leyptsiq" klubunun futbolçusu Timo Verner karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, 29 yaşlı hücumçu MLS təmsilçisi "San-Xose Ertkveyks"lə anlaşıb.

    Qeyd edək ki, Timo Vernerin Bundesliqa klubu ilə 2026-cı ilin yayınadək müqaviləsi var.

