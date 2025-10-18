Almaniya çempionatı: "Bavariya" "Borussiya"nı məğlub edib
- 18 oktyabr, 2025
- 23:57
Almaniya futbol çempionatının VII turu çərçivəsində "Bavariya" doğma meydanda Dortmund "Borussiya"sını 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Münhendəki "Alyans Arena"da baş tutub.
Qaliblərin qollarını Harri Keyn (22-ci dəqiqə) və Maykl Olise (79) vurub. "Borussiya"nın heyətində Yulian Brandt (84) fərqlənib.
"Bavariya" bu mövsüm heç bir xal itirməyib. Vensan Kompaninin komandası yeddi dəfə Bundesliqa titulunu, Almaniya Superkubokunu, Almaniya Kubokunu qazanıb və iki dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub.
"Bavariya" və "Borussiya" tarixləri ərzində 138 dəfə qarşılaşıblar, Münhen komandası 68 dəfə qələbə qazanıb. "Borussiya" 33 oyunda güclü olub, 37 qarşılaşma heç-heçə başa çatıb.
Münhen komandası 21 xalla Bundesliqaya başçılıq edir, "Borussiya" isə 14 xalla dördüncüdür.