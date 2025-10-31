Afrika ölkəsi Argentina ilə yoldaşlıq oyununun baş tutması üçün böyük məbləğ ödəyəcək
Futbol
- 31 oktyabr, 2025
- 10:46
Futbol üzrə Anqola millisinin Argentina yığması ilə yoldaş görüşünün baş tutması üçün 12 milyon avro ödəniləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sport News Africa" məlumat yayıb.
Anqola Futbol Federasiyası bu komanda ilə matçın baş tutması üçün böyük məbləğ təklif edib. Qurumun ölkənin Müstəqillik Günü ilə bağlı bu addımı atdığı bildirilib. Onlar Lionel Messinin iştirak edəcəyi görüşdə tribunaların tam dolacağına ümid edirlər.
Qarşılaşma noyabrın 14-də baş tutacaq.
Argentina daha əvvəl Mərakeş seçməsi ilə danışıq aparıb, lakin bu ölkənin federasiyası qarşı tərəfə böyük məbləğ ödəməkdən imtina edib.
Qeyd edək ki, Argentina millisi DÇ-2022-nin qalibi olub.
