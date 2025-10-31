İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Afrika ölkəsi Argentina ilə yoldaşlıq oyununun baş tutması üçün böyük məbləğ ödəyəcək

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 10:46
    Afrika ölkəsi Argentina ilə yoldaşlıq oyununun baş tutması üçün böyük məbləğ ödəyəcək

    Futbol üzrə Anqola millisinin Argentina yığması ilə yoldaş görüşünün baş tutması üçün 12 milyon avro ödəniləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sport News Africa" məlumat yayıb.

    Anqola Futbol Federasiyası bu komanda ilə matçın baş tutması üçün böyük məbləğ təklif edib. Qurumun ölkənin Müstəqillik Günü ilə bağlı bu addımı atdığı bildirilib. Onlar Lionel Messinin iştirak edəcəyi görüşdə tribunaların tam dolacağına ümid edirlər.

    Qarşılaşma noyabrın 14-də baş tutacaq.

    Argentina daha əvvəl Mərakeş seçməsi ilə danışıq aparıb, lakin bu ölkənin federasiyası qarşı tərəfə böyük məbləğ ödəməkdən imtina edib.

    Qeyd edək ki, Argentina millisi DÇ-2022-nin qalibi olub.

    yoldaşlıq oyunu Anqola - Argentina böyük məbləğ 12 milyon avro

    Son xəbərlər

    10:57

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Banqladeşdə turnirə qatılacaq

    Futbol
    10:55

    Tahir Süleymanov: Azərbaycan Ukrayna ilə elm sahəsində əməkdaşlıq prioritetləri görür

    Elm və təhsil
    10:51

    Azərbaycanın Ukrayna ilə əczaçılıq sahəsində logistika zənciri yaratması təklif olunub

    Sağlamlıq
    10:49

    Hikmət Hacıyev: Diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfəri zamanı əsas diqqət Zəngəzur dəhlizinin tikintisinə yönələcək

    Xarici siyasət
    10:47

    Şəhid bacısı: Qardaşım Mikayıl Əliyev doğum günündə torpağa tapşırılır

    Daxili siyasət
    10:46

    Afrika ölkəsi Argentina ilə yoldaşlıq oyununun baş tutması üçün böyük məbləğ ödəyəcək

    Futbol
    10:46
    Foto

    "InvestAZ" və Naxçıvan Dövlət Universiteti maliyyə bazarları üzrə praktik seminar təşkil edib

    Maliyyə
    10:45

    Komitə sədri: Ukraynada aparılan islahatlar Azərbaycanda da əczaçılıq habının yaradılmasına təkan verəcək

    Sağlamlıq
    10:42

    Valeh Ələsgərov: "Ələt Azad İqtisadi Zonasında ərazilərin yarıdan çoxu artıq investorlara təqdim edilib"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti