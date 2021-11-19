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AFFA "Səbail"ə məxsus stadionun örtüyünü dəyişdirməyə qərar verib

AFFA "Səbail"ə məxsus stadionun örtüyünü dəyişdirməyə qərar verib AFFA "Səbail" klubunun ev oyunlarını keçirdiyi Bayıl stadionunun sıradan çıxmış ot örtüyünü dəyişdirəcək. "Report"un məlumatına görə, milli assosiasiya bununla bağlı tender elan edib.
Futbol
19 Noyabr , 2021 23:39
AFFA Səbailə məxsus stadionun örtüyünü dəyişdirməyə qərar verib

AFFA "Səbail" klubunun ev oyunlarını keçirdiyi Bayıl stadionunun sıradan çıxmış ot örtüyünü dəyişdirəcək. "Report"un məlumatına görə, milli assosiasiya bununla bağlı tender elan edib.

105mX68m ölçülü süni örtüklü futbol meydanları Mingəçevir və Tovuzda da salınacaq.

Tenderə 10 dekabr saat 17:00-da yekun vurulacaq. Qalib şirkət üçün quraşdırma tarixləri kimi aprel - iyun 2022-ci il müəyyənləşdirilib.

Qeyd edək ki, Bayıl stadionunda ot örtüyünün hazırkı durumu Azərbaycan Premyer Liqasındakı digər komandaların narazılığı ilə qarşılanıb. Onlar etirazlarını vaxtaşırı dilə gətiriblər.

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