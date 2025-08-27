    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    AFFA prezidenti: "Qarabağ" futbol klubuna yeni qələbələr diləyirəm

    Futbol
    • 27 avqust, 2025
    • 23:35
    AFFA prezidenti: Qarabağ futbol klubuna yeni qələbələr diləyirəm
    Rövşən Nəcəf

    AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf "Qarabağ"ı UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibəti ilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, milli assosiasiyanın rəhbəri bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Qarabağ" futbol klubunu tarixində ikinci dəfə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak haqqı qazanması münasibətilə ürəkdən təbrik edir, yeni qələbələr diləyirəm", - qurumun prezidenti qeyd edib.

