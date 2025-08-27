AFFA prezidenti: "Qarabağ" futbol klubuna yeni qələbələr diləyirəm
Futbol
- 27 avqust, 2025
- 23:35
AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf "Qarabağ"ı UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibəti ilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, milli assosiasiyanın rəhbəri bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Qarabağ" futbol klubunu tarixində ikinci dəfə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak haqqı qazanması münasibətilə ürəkdən təbrik edir, yeni qələbələr diləyirəm", - qurumun prezidenti qeyd edib.
Son xəbərlər
03:19
Bloomberg: Meksika ABŞ-nin təzyiqi altında Çin mallarına rüsumları artırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
02:46
Rubio İsrailin XİN başçısı ilə Qəzza, Suriya və İranı müzakirə edibDigər ölkələr
02:40
FTB Minneapolisdəki atışmanı daxili terror kimi qiymətləndiribDigər ölkələr
02:10
İran AEBA ilə əməkdaşlıqdan imtina edə bilərRegion
01:17
Türkiyənin vitse-prezidenti Putin və Zelenskinin İstanbulda görüşə biləcəyinə inanırRegion
01:11
UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulubFutbol
01:05
ABŞ-də xarici jurnalistlər və tələbələr üçün viza qaydaları sərtləşdirilə bilərDigər ölkələr
00:40
Argentinada sakinlər prezidentin olduğu avtomobilə daş və butulka atıblarDigər ölkələr
00:31