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    AFFA nümayəndəsi Fərrux Hüseynzadə UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:12
    AFFA nümayəndəsi Fərrux Hüseynzadə UEFA-dan təyinat alıb

    AFFA nümayəndəsi Fərrux Hüseynzadə UEFA-dan təyinat alıb.

    "Report" milli assosiasiyaya istinadən xəbər verir ki, o, futzal üzrə dünya çempionatının əsas mərhələsində keçiriləcək Qazaxıstan - Belarus oyununda UEFA nümayəndəsi olacaq.

    Qarşılaşma oktyabrın 20-də, Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada təşkil olunacaq.

    Fərrux Hüseynzadə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) UEFA (Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı)
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