AFFA nümayəndəsi Fərrux Hüseynzadə UEFA-dan təyinat alıb
Futbol
- 19 oktyabr, 2026
- 17:12
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AFFA nümayəndəsi Fərrux Hüseynzadə UEFA-dan təyinat alıb.
"Report" milli assosiasiyaya istinadən xəbər verir ki, o, futzal üzrə dünya çempionatının əsas mərhələsində keçiriləcək Qazaxıstan - Belarus oyununda UEFA nümayəndəsi olacaq.
Qarşılaşma oktyabrın 20-də, Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada təşkil olunacaq.
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