İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    AFFA-nın sabiq rəsmisi Cahangir Həsənzadə: "Sabah" "Qarabağ"a qarşı "antivirus tapıb"

    Futbol
    • 23 aprel, 2026
    • 17:36
    AFFA-nın sabiq rəsmisi Cahangir Həsənzadə: Sabah Qarabağa qarşı antivirus tapıb
    Cahangir Həsənzadə

    Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin "Sabah"a qarşı cavab oyununda 10 nəfərlə qalması "Qarabağ"ın oyununa təsir edib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında AFFA-nın sabiq Texniki direktoru Cahangir Həsənzadə bildirib.

    Mütəxəssis meydan sahiblərinin qələbəsini və rəqib komandanın oyununu belə şərh edib:

    "Qarabağ" bu mövsüm "Sabah"ı üstələyə bilməyib. Bakı klubu rəqibə qarşı sanki antivirus tapıb və uduzmamaq şansı qazanıb. Oyundan öncə "Qarbağ"ın da bununla barışmayacağını və bütün gücünü meydanda qoymağa hazır olduğunu bilirdik. Matçın gedişində "Qarabağ"ın 10 nəfərlə qalması komandanın oyununa birmənalı təsir etdi. "Sabah" sıradan kollektiv deyil, kifayət qədər keyfiyyətli oyunçuları, həmçinin yaxşı məşqçilər heyəti var. Bərabər heyətlər olarsa, fərqli mənzərə yarana bilərdi, çünki komandaların gücü eyni görünürdü. Sonda "Sabah" qalib gəldi və kuboku qazanmağa bir addım da yaxınlşadı".

    Cahangir Həsənzadə Ağdam təmsilçisinin çıxışına və mübahisəli epizodlara da münasibət bildirib:

    "Qarabağ" daha yaxşı çıxış edə bilərdi. Mövsümün sonuna yaxınlaşırıq, ola bilsin ki, psixoloji və fiziki yorğunluq istədikləri oyunu sərgiləmələrinə mane oldu. Qurban Qurbanov da komandasının daha yaxşı oynaya biləcəyini vurğuladı. Amma komandanın qələbə qazanmaq istəyi görünürdü".

    Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısı qarşılaşmanın son dəqiqələrdə topun "Sabah"ın futbolçusunun əlinə dəydiyi epizodu hakimin penalti kimi dəyərləndirməməsindən sonra yaranan müzakirələrə münasibət bildirib:

    "Müasir dövrdə hakimlərin yanaşmaları fərqlidir və birmənalı deyil. VAR sistemi və referilər fərqli qənaətə gələ bilərlər. Mənə görə bu cür epizodlar 11 metrlik cərimə zərbəsidir, çünki ötürmə cərimə meydançasına gedirdi və əl təbii formada deyildi. İstənilən halda AFFA Hakimlər Komitəsi qərarlarını verəcək. Hakim səhv edibsə, cəzasını çəkəcək. Lakin bu, nəticəyə təsir göstərməyəcək. Belə olan halda da çox söz deməyin mənası yoxdur".

    Qeyd edək ki, "Sabah" iki oyunun nəticəsinə (2:2, 2:1) əsasən finala yüksəlib və həlledici matçda "Zirə" ilə qarşılaşacaq.

    Cahangir Həsənzadə Qarabağ FK Sabah FK Azərbaycan Kuboku Qurban Qurbanov

    Son xəbərlər

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:03

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti