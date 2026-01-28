İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 28 yanvar, 2026
    • 20:05
    AFFA-nın Hakimlər Komitəsi tərəfindən Sumqayıt komandasına oyun qaydaları ilə bağlı seminar keçirilib

    AFFA-nın Hakimlər Komitəsinin üzvü, sabiq FIFA referisi Orxan Məmmədovun iştirakı ilə "Sumqayıt" klubunun oğlanlardan və qızlardan ibarət əsas komandaları üçün seminar keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunun konfrans zalında baş tutan tədbirdə məşqçi və futbolçu heyəti iştirak edib.

    Seminar zamanı hakim idarəçiliyində tətbiq olunan yeni qaydalar barədə ətraflı məlumat verilib.

    Sumqayıt klubu seminar hakimlər AFFA

