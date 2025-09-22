AFFA İntizam Komitəsi MOİK klubunun futbolçusunu cəzalandırıb
Futbol
- 22 sentyabr, 2025
- 13:52
AFFA İntizam Komitəsi MOİK klubunun futbolçusu Samir Məhərrəmlini 3 oyunluq cəzalandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun iclasında qərar qəbul olunub.
S.Məhərrəmli I Liqada II turun "Şimal" – MOİK görüşünün 90+4-cü dəqiqəsində təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 3 oyun cəzalanıb. Onun komandası isə buna görə 900 manat cərimələnib.
Qeyd edək ki, qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.
