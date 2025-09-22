İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Futbol
    • 22 sentyabr, 2025
    • 13:52
    AFFA İntizam Komitəsi MOİK klubunun futbolçusunu cəzalandırıb

    AFFA İntizam Komitəsi MOİK klubunun futbolçusu Samir Məhərrəmlini 3 oyunluq cəzalandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun iclasında qərar qəbul olunub.

    S.Məhərrəmli I Liqada II turun "Şimal" – MOİK görüşünün 90+4-cü dəqiqəsində təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 3 oyun cəzalanıb. Onun komandası isə buna görə 900 manat cərimələnib.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

