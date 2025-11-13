İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    AFFA İntizam Komitəsi bölgə təmsilçisini yarışlardan kənarlaşdırıb

    Futbol
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:27
    AFFA U-12 Liqasında çıxış edən Ağsunun "Difai" komandası yarışlardan kənarlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Buna bölgə təmsilçisinin "Kürdəmir"lə oyunda təyin olunan vaxtda meydana çıxmaması səbəb olub.

    "Difai" kollektivi üçüncü dəfədir matça gəlmədiyi üçün yarışlardan uzaqlaşdırılıb.

