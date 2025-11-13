AFFA İntizam Komitəsi bölgə təmsilçisini yarışlardan kənarlaşdırıb
Futbol
- 13 noyabr, 2025
- 15:27
AFFA U-12 Liqasında çıxış edən Ağsunun "Difai" komandası yarışlardan kənarlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Buna bölgə təmsilçisinin "Kürdəmir"lə oyunda təyin olunan vaxtda meydana çıxmaması səbəb olub.
"Difai" kollektivi üçüncü dəfədir matça gəlmədiyi üçün yarışlardan uzaqlaşdırılıb.
