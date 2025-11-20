AFFA İntizam Komitəsi 6 komandaya texniki məğlubiyyət verib
- 20 noyabr, 2025
- 13:07
AFFA-nın aşağı yaş qruplarından ibarət çempionatlarında iştirak edən 5 komanda, həmçinin Region Liqasının 1 təmsilçisi texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
U-14 Qızlar Liqasında "Atiq", "Lokomotiv" və "Dirçəliş" komandaları heyətlərində yetərsay olmaması səbəbindən oyunlara çıxmadıqları üçün texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıblar.
U-16 Qızlar Liqasında isə "Turan Tovuz" klubu "Təhsil" 8 İOEUGİM-la görüşü həkim briqadası ilə təmin etmədiyinə görə eyni şəkildə cəzalanıb.
AFFA Region Liqasında keçirilən "Capital Baku" - "City Baku" matçının 75-ci dəqiqəsində kütləvi qarşıdurma zamanı təhlükəsizlik təmin edilmədiyinə görə oyun dayandırıldığı üçün "Capital Baku"ya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
U-14 Liqasında İCBFA klubu "Quba" ilə matçda təyin edilən vaxtda meydanda olmadığına görə oyun baş tutmadığı üçün texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.