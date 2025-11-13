İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    AFFA iki baş məşqçini 4 oyunluq diskvalifikasiya edib

    Futbol
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:38
    AFFA iki baş məşqçini 4 oyunluq diskvalifikasiya edib

    AFFA U-14 Liqasında çıxış edən "Xudat City" və U-13 Liqası təmsilçisi "Şəmkir"in baş məşqçilərini 4 oyunluq diskvalifikasiya olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul edilib.

    "Xudat City" - "Siyəzən" oyununda ev sahiblərinin baş məşqçisi Mehran Vəlixanov qırmızı vərəqə ilə texniki zonadan kənarlaşdırıldıqdan sonra hakimləri təhqir etdiyi üçün cəzalandırılıb. "Şəmkir"in baş məşqçisi Əli Əhmədov da eyni səbəbdən 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib.

    AFFA U-17 Liqasında çıxış edən iki futbolçunu isə 3 oyunluq cəzalandırıb. "European Football Academy"dən Elmixan Nəbizadə və "Sabah"dan İmran Mirzəyev təcavüzkar davranışa görə qırmızı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldıqları üçün diskvalifikasiya olunublar.

    AFFA İntizam Komitəsi diskvalifikasiya "Şəmkir" klubu

