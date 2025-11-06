AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın X turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib
Futbol
- 06 noyabr, 2025
- 12:28
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Frank De Blekere Misli Premyer Liqasının X turunda keçirilən oyunlarda mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
O, "Karvan-Yevlax" - "Zirə" (2:3), "Turan Tovuz" - "Şamaxı" (2:1), "Qarabağ" - "İmişli" (2:0) və "Neftçi" - "Kəpəz" (5:1) matçlarında qeydə alınan ümumilikdə 5 epizodla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Belçikalı mütəxəssis hakimlərin həmin epizodlar zamanı düzgün qərarlar verdiyini bildirib.
