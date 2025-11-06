İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın X turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:28
    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın X turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Frank De Blekere Misli Premyer Liqasının X turunda keçirilən oyunlarda mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, "Karvan-Yevlax" - "Zirə" (2:3), "Turan Tovuz" - "Şamaxı" (2:1), "Qarabağ" - "İmişli" (2:0) və "Neftçi" - "Kəpəz" (5:1) matçlarında qeydə alınan ümumilikdə 5 epizodla bağlı fikirlərini bölüşüb.

    Belçikalı mütəxəssis hakimlərin həmin epizodlar zamanı düzgün qərarlar verdiyini bildirib.

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın X turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib

    Frank De Blekere Azərbaycan Premyer Liqası AFFA Hakimlər Komitəsi

    Son xəbərlər

    13:31

    Pakistanın Aİ-dəki səfiri: Zəfər Gününü Azərbaycanla birlikdə qeyd edirik - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    13:30

    Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    13:28

    Azərbaycan və İtaliya bank sektorunda risk əsaslı nəzarət strategiyası hazırlanmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    13:26

    Türkiyə Bakıda Zəfər paradında şəxsi heyət və 6 ədəd F-16 ilə təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    13:26

    Orxan Nəzərli: "Əmək bazarına yeni daxil olan gənclərə vergi güzəştləri ola bilər"

    Biznes
    13:22

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri özünə daha bir müşavir təyin edib

    İnfrastruktur
    13:17

    Bu il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 61 %-dən çox artıb

    Energetika
    13:13

    Azərbaycan klubunun ABŞ-dən olan basketbolçusu: "Avropa Kubokundakı qələbə çox vacib idi"

    Komanda
    13:13

    7 Avropa ölkəsi Aİ-yə Rusiya mallarına gömrük rüsumu tətbiq etməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti