İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    AFFA danışılmış oyunlara qarşı mübarizə mövzusunda maarifləndirici sessiya keçirib

    Futbol
    • 04 mart, 2026
    • 17:23
    AFFA danışılmış oyunlara qarşı mübarizə mövzusunda maarifləndirici sessiya keçirib

    Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Karvan-Yevlax", "Şamaxı", "Sumqayıt" klublarının aşağı yaş qrupları, həmçinin I Liqada mübarizə aparan MOİK, "Səbail" və "Şahdağ-Qusar"ın əsas komandasının üzvləri üçün danışılmış oyunlara qarşı mübarizə mövzusunda maarifləndirici sessiya təşkil olunub.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, sessiya milli assosiasiyanın Komplayns və danışılmış oyunlara qarşı mübarizə şöbəsi tərəfindən həyata keçirilib.

    Təlimdə çıxış edən Komplayns və danışılmış oyunlara qarşı mübarizə şöbəsinin rəisi, eyni zamanda danışılmış oyunlara qarşı mübarizə üzrə məsul şəxs Naib Əsədov və şöbənin digər əməkdaşı Murad Məmmədli futbolçulara danışılmış oyun anlayışı, oyun zamanı edilən adi səhvlərlə qəsdən manipulyasiya edilmiş davranışlar arasındakı fərqlər, eləcə də bu cür halların futbolun dürüstlüyünə və nüfuzuna vurduğu ciddi zərər barədə ətraflı məlumat veriblər.

    Sessiya çərçivəsində futbolçuların yalnız idmançı deyil, eyni zamanda dəyərlərin daşıyıcısı olduğu vurğulanıb, ədalət, dürüstlük, məsuliyyət və nümunə olmaq kimi prinsiplərin futbolçuların peşəkar fəaliyyətində mühüm rol oynadığı qeyd edilib. Danışılmış oyunların əsas motivləri, manipulyasiya hallarının daha çox hansı oyunlarda baş verdiyi, idman mərclərinin bu prosesdə rolu və futbolçulara təsir üsulları təqdimat vasitəsilə izah olunub.

    Eyni zamanda, futbolçuların etik borcu, şübhəli və ya danışılmış oyun təklifi ilə qarşılaşdıqda atmalı olduqları addımlar, susmağın da məsuliyyət daşıdığı hallarla bağlı praktiki situasiyalar üzərində müzakirələr aparılıb. Sosial media üzərindən edilən yaxınlaşmalar, manipulyatorların istifadə etdiyi vasitələr və futbolçuların ictimai və şəxsi profillərinin düzgün idarə olunmasının vacibliyi xüsusi diqqətə çatdırılıb.

    Sessiya zamanı AFFA-nın 2025-ci ildə qəbul edilmiş İntizam Məcəlləsinin müvafiq maddələri, danışılmış oyunlarda iştirakın, bu cür hallara cəhdin və ya məlumatın gizlədilməsinin ağır intizam pozuntusu hesab olunduğu bildirilib, həmçinin yerli və beynəlxalq təcrübədən konkret nümunələr futbolçulara təqdim edilib. Maarifləndirici tədbirin əsas məqsədi futbol ictimaiyyətində şəffaflığın və dürüstlüyün qorunması, danışılmış oyunlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi və futbolçuların bu sahədə məlumatlılığının artırılmasıdır.

    AFFA danışılmış oyunlara qarşı mübarizə mövzusunda maarifləndirici sessiya keçirib
    AFFA danışılmış oyunlara qarşı mübarizə mövzusunda maarifləndirici sessiya keçirib
    AFFA danışılmış oyunlara qarşı mübarizə mövzusunda maarifləndirici sessiya keçirib

    AFFA Danışılmış oyunlar Sessiya Naib Əsədov

    Son xəbərlər

    16:04

    Vaqif Sadıqov: "Ruy Jorjenin Azərbaycan millisinə gətirilməsi gələcəyə hesablanmış addımdır"

    Futbol
    16:03

    Məcnun Məmmədov Ağdamda vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    16:03

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan davamlı olaraq çoxtərəfliliyi dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    16:02

    Paşinyanın Avroparlamentdəki çıxışı – Zaman ən ədalətli hakimdir - ŞƏRH

    Analitika
    16:01

    Azərbaycanda bir qrup dərman vasitələrinin qiyməti tənzimlənib

    Sağlamlıq
    16:00
    Foto

    Pekində Ələt Azad İqtisadi Zonasına həsr edilmiş tədbir keçirilib

    İnfrastruktur
    15:57

    Azərbaycanda ötən il 5 min tona yaxın bal istehsal edilib

    Maliyyə
    15:55

    "Barselona" sabiq futbolçusu Abde Ezzalzulini geri qaytarmaq istəyir

    Futbol
    15:51

    Kobaxidze: Gürcüstanda 6 ildən yuxarı avtomobillər üçün gömrük rüsumu artırılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti