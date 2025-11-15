17 yaşlı futbolçu 99 il müddətinə diskvalifikasiya edilib
Futbol
- 15 noyabr, 2025
- 10:23
İsrailin "Yermiyahu Holon" klubunun adı açıqlanmayan 17 yaşlı futbolçusu rəqibini döydüyünə görə 99 il müddətinə diskvalifikasiya edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Paltardəyişmə otağında digər futbolçuya hücum etməsinin görüntüləri yayıldıqdan sonra onun klubdan qovulduğu bildirilib. Baş verənlərə görə İsrail Futbol Assosiasiyası oyunçunu 2124-cü ilin noyabrına qədər futboldan kənarlaşdırıb.
Diskvalifikasiya ilə yanaşı futbolçu 2,5 min şekel (təxminən 700 avro) cərimələnib.
Son xəbərlər
11:29
Cənubi Koreyada logistika anbarı yanırDigər ölkələr
11:27
Foto
Azərbaycan Aİ ilə qlobal rəqəmsal bağlantının gücləndirilməsini müzakirə edibİKT
11:21
İlham Əliyev: Fələstinə lazımi humanitar yardım göstərməyə davam edəcəyikXarici siyasət
11:20
Azərbaycanın millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci matçını keçirəcəkFutbol
11:18
Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 8 %-ə yaxın artıbSənaye
11:16
Bakıda qayıdış hüququna həsr edilən beynəlxalq elmi konfrans keçirilirXarici siyasət
11:13
Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edibXarici siyasət
11:12
Zahid Cəfərov: Qərbi azərbaycanlılara qarşı törədilmiş hadisə soyqırımı adlandırılmalıdırXarici siyasət
11:11