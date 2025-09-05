İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    • 05 sentyabr, 2025
    • 16:25
    Formula 1 Monako Qran-prisi ilə müqavilənin müddətini 2035-ci ilə qədər uzadıb

    "Formula 1" Monako Qran-prisi ilə müqavilənin müddətini 2035-ci ilə qədər uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kral yarışları"nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Əvvəlki razılaşma 2031-ci ilə qədər nəzərdə tutulmuşdu.

    Xatırladaq ki, bu il Monako Qran-prisi mayın 23-dən 25-dək keçirilib. Qələbəni "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris qazanıb.

