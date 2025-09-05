"Formula 1" Monako Qran-prisi ilə müqavilənin müddətini 2035-ci ilə qədər uzadıb
Formula 1
- 05 sentyabr, 2025
- 16:25
"Formula 1" Monako Qran-prisi ilə müqavilənin müddətini 2035-ci ilə qədər uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kral yarışları"nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Əvvəlki razılaşma 2031-ci ilə qədər nəzərdə tutulmuşdu.
Xatırladaq ki, bu il Monako Qran-prisi mayın 23-dən 25-dək keçirilib. Qələbəni "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris qazanıb.
