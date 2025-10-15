"Formula 1": "Mercedes" komandası iki pilotu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Formula 1
- 15 oktyabr, 2025
- 17:42
"Formula 1"də iştirak edən "Mercedes" komandası iki pilotu - Corc Rassel və Andrea Kimi Antonelli ilə müqavilənin müddətini uzatdığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, onların yeni sözləşmələri növbəti mövsüm üçün uzadılıb.
Qeyd edək ki, hər iki sürücü "Mercedes"in gənclər proqramının yetirmələridir. Rassel 2017-ci, Antonelli 2019-cu ildə komandaya qoşulub.
Hazırda Rassel sürücülərin ümumi sıralamasında dördüncü, Antonelli isə yeddinci pillədə qərarlaşıb.
