"Formula 1"in sabiq pilotu dələduzluğa görə həbs olunub
Formula 1
- 29 noyabr, 2025
- 14:51
"Formula 1" üzrə dünya çempionatının keçmiş iştirakçısı almaniyalı Adrian Sutil dələduzluq və külli miqdarda pul mənimsəməkdə şübhəli bilinərək həbs edilib.
"Report" "Bild" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, Fransa, İsveçrə və Almaniyada aparılan istintaqda Sutil də daxil olmaqla bir neçə nəfər polis tərəfindən saxlanılıb.
Adrian Sutilin nə qədər pul mənimsədiyi barədə məlumat yoxdur.
Qeyd edək ki, Sutilin 42 yaşı var. O, 2006-2011 və 2013-2014-cü illərdə "Formula 1-də" yarışıb, müxtəlif mövsümlərdə "Spayker", "Fors İndia" və "Zauber" komandalarında çıxış edib. Onun ən yaxşı nəticəsi 2009-cu ildə İtaliya Qran Prisində dördüncü yer olub.
Son xəbərlər
15:21
Azərbaycan boksçusu Avropa çempionu olubFərdi
15:20
Adil Kərimli Ağdamda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:15
Foto
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan Kubokuna yekun vurulubFərdi
15:07
Ramiz Mehdiyevlə bağlı cinayət işi çərçivəsində Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıbHadisə
14:52
Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 12 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:51
"Formula 1"in sabiq pilotu dələduzluğa görə həbs olunubFormula 1
14:34
ABŞ ilə danışıqlarda Ukrayna heyətinə Rustem Umerov başçılıq edəcəkDigər ölkələr
14:20
AZAL "Airbus" təyyarələri ilə bağlı mümkün gecikmə ehtimalına münasibət bildiribİnfrastruktur
14:07