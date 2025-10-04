Zaqatalada Mosul Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb
- 04 oktyabr, 2025
- 09:29
Zaqatalada Mosul Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasından (ACF) "Report"a verilən məlumata görə, mərkəzin açılışında gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Zaqatala rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə, ACF-nin icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu və digər şəxslər iştirak ediblər.
Müasir standartlara cavab verən tatamilərlə təchiz edilmiş mərkəzin fiziki hazırlıq zonasında cüdoçuların fiziki inkişafının təmin edilməsi üçün lazımi idman avadanlıqları yer alıb. Tataminin ümumi ölçüsü 200 kv.m sahəni əhatə edir. Bundan başqa, məşqçi və paltardəyişmə otaqları da mövcuddur. Zalda 200-dən çox idmançı cüdo ilə məşğul olacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Cüdo Federasiyası 2022-2025-ci illərdə Gəncə, Sumqayıt, Qusar, Ağstafa, Zaqatala, Goranboy, Sabirabad, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi, Bakının Zirə qəsəbəsi, Ağdaş, Kürdəmir, Astara, Cəlilabad, Tərtər, Qax və İmişlidə cüdo zalları açılıb. Növbəti cüdo zalları isə Şabran, Masallı, Cəlilabad, Qobustan və Siyəzəndə fəaliyyətə başlayacaq. Bakı və regionlardakı 158 idman zalına Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən 2022-ci ildən etibarən 11400 tatami verilib və 2400-dən çox gənc idmançıya pulsuz məşq etmək imkanı yaradılıb.