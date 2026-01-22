Yeniyetmə atletlər arasında Bakı şəhər birinciliyi keçiriləcək
Fərdi
- 22 yanvar, 2026
- 10:29
Bakıda 2009-2010-cu il təvəllüdlü idmançılar arasında atletika üzrə şəhər birinciliyi təşkil olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə lumat yayıb.
Yarış qapalı məkanda, 23-24 yanvarda Bakı Atletika Mərkəzində keçiriləcək.
Qeyd edək ki, yarış Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, eləcə də Azərbaycan Atletika Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə reallaşacaq.
