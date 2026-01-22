İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 22 yanvar, 2026
    • 10:29
    Yeniyetmə atletlər arasında Bakı şəhər birinciliyi keçiriləcək

    Bakıda 2009-2010-cu il təvəllüdlü idmançılar arasında atletika üzrə şəhər birinciliyi təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə lumat yayıb.

    Yarış qapalı məkanda, 23-24 yanvarda Bakı Atletika Mərkəzində keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, yarış Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, eləcə də Azərbaycan Atletika Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə reallaşacaq.

    Azərbaycan Atletika Federasiyası Bakı şəhər birinciliyi Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi

