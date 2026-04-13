    Fərdi
    13 aprel, 2026
    • 11:57
    Yannik Sinner ardıcıl dördüncü Masters turnirinin qalibi olmaqla tarixi rekordu təkrarlayıb

    Yannik Sinner ardıcıl dördüncü "Masters" turnirinin qalibi olmaqla ispaniyalı Rafael Nadal və serbiyalı Novak Cokoviçin nailiyyətini təkrarlayıb.

    "Report"un xarici mediaya istinadən məlumatına görə, tennisçi Monte-Karloda keçirilən yarışın həlledici matçında ispaniyalı Karlos Alkarasa 7:6 (7:5), 6:3 hesabı ilə qalib gəlib.

    O, bu nəticədən sonra dünya reytinqində birinci pilləyə yüksəlib. Bu, onun 2022-ci ildə Xorvatiyanın Umaq şəhərindəki yarışdan sonra qrunt örtüyündə qazandığı ikinci tituldur.

    Qeyd edək ki, Y.Sinner "Masters" seriyalı turnirlərdə ardıcıl 22-ci matçından qələbə ilə ayrılıb.

    Yannik Sinner Rafael Nadal Novak Cokoviç Karlos Alkaras Masters turniri

