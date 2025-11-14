VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 2 növdə mübarizə aparacaqlar
Fərdi
- 14 noyabr, 2025
- 09:29
Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunları davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bu gün Azərbaycan idmançıları 2 növdə çıxış edəcəklər.
Ölkə təmsilçilərindən Xəyal Əliyev (60-65 kq) muaytay, Leyla Əbdüləzizova isə duatlon yarışlarının finalında mübarizə aparacaqlar.
Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq. Azərbaycan 36 mükafatla (5 qızıl, 12 gümüş, 19 bürünc) medal sıralamasında 7-ci pillədə qərarlaşıb.
