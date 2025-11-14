İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Fərdi
    • 14 noyabr, 2025
    • 09:29
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 2 növdə mübarizə aparacaqlar

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunları davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün Azərbaycan idmançıları 2 növdə çıxış edəcəklər.

    Ölkə təmsilçilərindən Xəyal Əliyev (60-65 kq) muaytay, Leyla Əbdüləzizova isə duatlon yarışlarının finalında mübarizə aparacaqlar.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq. Azərbaycan 36 mükafatla (5 qızıl, 12 gümüş, 19 bürünc) medal sıralamasında 7-ci pillədə qərarlaşıb.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları muaytay duatlon Səudiyyə Ərəbistanı

