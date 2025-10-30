İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Fərdi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 21:44
    U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri müəyyənləşib

    Moldovanın paytaxtı Kişineuda cüdo üzrə U-23 Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib.

    Qitə yarışında ölkəmiz 6 çəki dərəcəsində 9 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Turnirdə 37 ölkədən 308 cüdoçu (172 kişi, 136 qadın) iştirak edəcək.

    Kişilər

    60 kq, 1/16 final

    Murad Muradlı – Maksim Taran (Almaniya)

    Hüseyn Allahyarov – Yozef Tomanek (Slovakiya)

    66 kq, 1/16 final

    İslam Rəhimov – Roman Dekan (Slovakiya)

    81 kq, 1/16 final

    Vüsal Qələndərzadə – Vasiliye Qruyiçiç (Serbiya)

    81 kq, 1/8 final

    Ömər Rəcəbli – Ronald Plostnieks (Latviya) / Çiprian Qribinet (Moldova) cütünün qalibi ilə

    90 kq, 1/16 final

    Aslan Kotsoyev – Rayan Askofar (Fransa)

    90 kq, 1/8 final

    Vüqar Talıbov – Aidas Pileckas (Litva) / Markos Martines Koin (İspaniya) cütünün qalibi ilə

    100 kq, 1/8 final

    Əjdər Bağırov – Fares Mexux (Fransa)

    +100 kq, 1/8 final

    Kənan Nəsibov – Tomaş Raşka (Çexiya)

    Qeyd edək ki, U-23 Avropa çempionatının təsnifat mərhələsinin görüşləri sabah Bakı vaxtı ilə saat 11:30-da, final bloku isə 19:30-dan etibarən start götürəcək.

