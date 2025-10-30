U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri müəyyənləşib
- 30 oktyabr, 2025
- 21:44
Moldovanın paytaxtı Kişineuda cüdo üzrə U-23 Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib.
Qitə yarışında ölkəmiz 6 çəki dərəcəsində 9 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Turnirdə 37 ölkədən 308 cüdoçu (172 kişi, 136 qadın) iştirak edəcək.
Kişilər
60 kq, 1/16 final
Murad Muradlı – Maksim Taran (Almaniya)
Hüseyn Allahyarov – Yozef Tomanek (Slovakiya)
66 kq, 1/16 final
İslam Rəhimov – Roman Dekan (Slovakiya)
81 kq, 1/16 final
Vüsal Qələndərzadə – Vasiliye Qruyiçiç (Serbiya)
81 kq, 1/8 final
Ömər Rəcəbli – Ronald Plostnieks (Latviya) / Çiprian Qribinet (Moldova) cütünün qalibi ilə
90 kq, 1/16 final
Aslan Kotsoyev – Rayan Askofar (Fransa)
90 kq, 1/8 final
Vüqar Talıbov – Aidas Pileckas (Litva) / Markos Martines Koin (İspaniya) cütünün qalibi ilə
100 kq, 1/8 final
Əjdər Bağırov – Fares Mexux (Fransa)
+100 kq, 1/8 final
Kənan Nəsibov – Tomaş Raşka (Çexiya)
Qeyd edək ki, U-23 Avropa çempionatının təsnifat mərhələsinin görüşləri sabah Bakı vaxtı ilə saat 11:30-da, final bloku isə 19:30-dan etibarən start götürəcək.