Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsi Azərbaycan MOK-la əməkdaşlığın daha da möhkəmlənəcəyinə inanır
Fərdi
- 28 oktyabr, 2025
- 11:40
Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsi Azərbaycan MOK-la əməkdaşlığın gələcəkdə daha da möhkəmlənəcəyinə inanır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə qardaş ölkənin Milli Olimpiya Komitəsinin Korporativ Kommunikasiyalar direktoru Volkan Ömer açıqlama verib.
O, "Bakı-2015 - Süni İntellekt və İdmanda İnnovasiya" müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimində çıxış edib:
"İnnovasiyanın idman meydanlarında getdikcə sürətlə irəlilədiyi bir dövrdə bu cür təşəbbüslər gənclərin gələcəyə hazırlanması baxımından çox önəmli bir addımdır. Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsi olaraq, Azərbaycandakı qardaş təşkilatımızla hər zaman yan-yana olmaqdan qürur duyuruq və uzun illərə dayanan bu güclü əməkdaşlığın gələcəkdə daha da möhkəmlənəcəyinə inanırıq".
Son xəbərlər
12:25
Sabahın hava proqnozu açıqlanıbDigər
12:25
Bir milyon manatdan artıq pulu mənimsəməkdə təqsirləndirilənlərə hökm oxunubDigər
12:23
Bakıda qol güləşi üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilibFərdi
12:22
ASA: Türk dövlətlərinin ortaq Insurtech platformasının yaradılması regionun rəqabət gücünü artıracaqMaliyyə
12:22
Foto
İlham Əliyev İmişlidə "Promalt" MMC-nin arpa emalı müəssisəsinin açılışını edibDaxili siyasət
12:21
Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 35 %-ə yaxın böyüyübMaliyyə
12:20
Səfirlik İraq vətəndaşlarının Azərbaycana səfər zamanı çətinliklərlə üzləşməsi iddialarına cavab veribXarici siyasət
12:20
Foto
Hərbi xidmətlə bağlı Mərkəzi Çağırış Komissiyasının iclası keçirilibHadisə
12:19