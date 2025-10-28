İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsi Azərbaycan MOK-la əməkdaşlığın daha da möhkəmlənəcəyinə inanır

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 11:40
    Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsi Azərbaycan MOK-la əməkdaşlığın daha da möhkəmlənəcəyinə inanır

    Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsi Azərbaycan MOK-la əməkdaşlığın gələcəkdə daha da möhkəmlənəcəyinə inanır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə qardaş ölkənin Milli Olimpiya Komitəsinin Korporativ Kommunikasiyalar direktoru Volkan Ömer açıqlama verib.

    O, "Bakı-2015 - Süni İntellekt və İdmanda İnnovasiya" müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimində çıxış edib:

    "İnnovasiyanın idman meydanlarında getdikcə sürətlə irəlilədiyi bir dövrdə bu cür təşəbbüslər gənclərin gələcəyə hazırlanması baxımından çox önəmli bir addımdır. Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsi olaraq, Azərbaycandakı qardaş təşkilatımızla hər zaman yan-yana olmaqdan qürur duyuruq və uzun illərə dayanan bu güclü əməkdaşlığın gələcəkdə daha da möhkəmlənəcəyinə inanırıq".

