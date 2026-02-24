İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    24 fevral, 2026
    11:18
    Stolüstü tennis üzrə Baku Open turniri keçiriləcək

    Beynəlxalq Stolüstü Tennis Federasiyasının yaradılmasının 100 illiyinə və Bakının 2026-cı il "Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsinə həsr olunan "Baku Open" turniri keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarış "Şüa" İdman Kompleksində təşkil olunacaq.

    Turnirdə əsasən həvəskar və veteran stolüstü tennisçilər çıxış edəcəklər.

    Peşəkar idmançılar yalnız qoşa yarışlarda (bir peşəkar və bir həvəskar olmaqla) mübarizə aparacaqlar. Aprelin 4-5-i və 11-12-də keçiriləcək yarışın mükafat fondu 3 000 manat olacaq.

