    Şəkidə Şimal-Qərb bölgəsi üzrə cüdo birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    • 24 oktyabr, 2025
    • 22:09
    Şəkidə Şimal-Qərb bölgəsi üzrə cüdo birinciliyi keçirilib

    Şəki Olimpiya İdman Kompleksində 17 yaşadək yeniyetmə cüdoçular arasında Şimal-Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, turnirdə 10 rayon və şəhərdən 76 cüdoçu 8 çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayıb.

    Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.

    Həmçinin, U-17 üzrə regional birincilik milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandırıb.

    Mükafatçıları təqdim edirik:

    Oğlanlar

    50 kq

    1. Nurlan Şahverdiyev (Balakən OİK)

    2. Büsat Qacayev (Qobustan)

    3. Vüqar Mustafayev (Qəbələ İK)

    3. Raul İsmayılov (Balakən OİK)

    55 kq

    1. Xaliq Balıyev (Qəbələ İK)

    2. Nicat Adilov (İsmayıllı RKİM)

    3. Nurlan Nurizadə (Qobustan)

    3. Davud Əhmədzadə (İstiqlal İK Ağsu)

    60 kq

    1. Nicat Şıxızadə (Qobustan)

    2. Teymur Gülməmmədov (Balakən OİK)

    3. Büsat Şahmurov (Qəbələ İK)

    3. Zaur Şabanov (Balakən OİK)

    66 kq

    1. Əkbər Rüstəmov (Qobustan)

    2. Nurlan Əliyev (Qobustan)

    3. Laçın Həsənov (ACF)

    3. Harud Rəhimov (Balakən OİK)

    73 kq

    1. Nemət Ələsgərov (Qəbələ İK)

    2. İsmayıl Şahmalıyev (Balakən OİK)

    3. Fəxri İsayev (Balakən OİK)

    Qızlar

    44 kq

    1. Gülay İbrahimxəlil (Şəki)

    2. Aylin Hacızadə (Qax)

    52 kq

    1. Aişə Mehdiyeva (Şəki)

    2. Xanım Səlimzadə (Qax)

    3. Yağmur Daşdəmirova (Oğuz)

    63 kq

    1. Aygün Məmmədli (Qax)

    cüdo yeniyetmələr Şimal-Qərb bölgəsi

