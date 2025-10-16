İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Şəkidə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    • 16 oktyabr, 2025
    • 11:11
    Şəkidə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

    Şəkidə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə baş tutacaq sınaqda 7 yaşdan yuxarı cüdo ilə məşğul olan hər kəs iştirak edə bilər.

    Kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılacaq. İmtahanı uğurla keçən namizədlərə ACF tərəfindən müvafiq kəmər və sertifikat təqdim ediləcək.

    Qeyd edək ki, kəmər imtahanı peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və rəsmi olaraq tanınması, həmçinin gələcəkdə daxili yarışlarda iştirak üçün zəruridir. İmtahan oktyabrın 22-də Şəki Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq.

    kəmər dərəcələri İmtahan cüdo Azərbaycan Cüdo Federasiyası Şəki Olimpiya İdman Kompleksi

    Son xəbərlər

    11:29

    Emin Hüseynov: "2040-cı ilə qədər Ağdamda 100 min nəfər əhalinin yaşaması planlaşdırılır"

    İnfrastruktur
    11:29

    Əməkdar artist: Ramiz Quliyevi övladı, dostu, həm də tələbəsi kimi yola salıram

    Mədəniyyət
    11:27
    Foto

    Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

    Daxili siyasət
    11:24

    Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 10 %-dən çox artırıb

    Energetika
    11:22

    AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    11:18

    Nazirlik rəsmisi: Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan musiqisini dünyada təbliğ edib

    Mədəniyyət
    11:16

    Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Avropa Kubokuna qələbə ilə start vermək istəyirik"

    Komanda
    11:12

    Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 9 % artırıb

    Energetika
    11:11

    Şəkidə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti