Şəkidə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək
Fərdi
- 16 oktyabr, 2025
- 11:11
Şəkidə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə baş tutacaq sınaqda 7 yaşdan yuxarı cüdo ilə məşğul olan hər kəs iştirak edə bilər.
Kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılacaq. İmtahanı uğurla keçən namizədlərə ACF tərəfindən müvafiq kəmər və sertifikat təqdim ediləcək.
Qeyd edək ki, kəmər imtahanı peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və rəsmi olaraq tanınması, həmçinin gələcəkdə daxili yarışlarda iştirak üçün zəruridir. İmtahan oktyabrın 22-də Şəki Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq.
Son xəbərlər
11:29
Emin Hüseynov: "2040-cı ilə qədər Ağdamda 100 min nəfər əhalinin yaşaması planlaşdırılır"İnfrastruktur
11:29
Əməkdar artist: Ramiz Quliyevi övladı, dostu, həm də tələbəsi kimi yola salıramMədəniyyət
11:27
Foto
Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndəribDaxili siyasət
11:24
Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 10 %-dən çox artırıbEnergetika
11:22
AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıbFutbol
11:18
Nazirlik rəsmisi: Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan musiqisini dünyada təbliğ edibMədəniyyət
11:16
Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Avropa Kubokuna qələbə ilə start vermək istəyirik"Komanda
11:12
Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 9 % artırıbEnergetika
11:11