    

    Fərdi
    • 07 noyabr, 2025
    • 17:47
    Sambo üzrə növbəti dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkə müəyyənləşib

    2026-cı ildə sambo üzrə dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkə müəyyənləşib.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, turnir Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunacaq.

    Azərbaycan təmsilçilərinin də qatıldığı hazırkı dünya çempionatı isə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə keçirilir.

    Qeyd edək ki, yarışa noyabrın 9-da yekun vurulacaq.

