    Şahmat üzrə Dünya Kubokunun qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    • 26 noyabr, 2025
    • 16:42
    Şahmat üzrə Dünya Kubokunun qalibi müəyyənləşib

    Hindistanın Qoa şəhərində keçirilən şahmat üzrə Dünya Kubokunun qalibi müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, Özbəkistan təmsilçisi Javohir Sindarov birinci olub.

    O, final görüşünün tay-breykində çinli rəqibi Vey İ ilə dueldən qalib ayrılıb.

    Sindarov, Vey İ və yarışı üçüncü sırada bitirən rusiyalı Andrey Yesipenko 2026-cı ildə keçiriləcək İddiaçılar Turnirində iştirak etmək hüququna yiyələniblər.

