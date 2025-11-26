Şahmat üzrə Dünya Kubokunun qalibi müəyyənləşib
Fərdi
- 26 noyabr, 2025
- 16:42
Hindistanın Qoa şəhərində keçirilən şahmat üzrə Dünya Kubokunun qalibi müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, Özbəkistan təmsilçisi Javohir Sindarov birinci olub.
O, final görüşünün tay-breykində çinli rəqibi Vey İ ilə dueldən qalib ayrılıb.
Sindarov, Vey İ və yarışı üçüncü sırada bitirən rusiyalı Andrey Yesipenko 2026-cı ildə keçiriləcək İddiaçılar Turnirində iştirak etmək hüququna yiyələniblər.
Son xəbərlər
17:15
Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaqSənaye
17:14
Ermənistanda partlayış və yanğın nəticəsində iki nəfər xəsarət alıbRegion
17:11
Elm və təhsil naziri Ağcabədidə vətəndaşları qəbul edəcəkElm və təhsil
17:11
"Ödəniş xidməti təchizatçıları arasında hesablaşmaların həyata keçirilməsi Qaydası" təsdiqlənibMaliyyə
17:06
Əli Əsədov Rusiya Dəmir Yollarının baş direktoru ilə görüşübXarici siyasət
17:06
Azərbaycan Çinlə maliyyə texnologiyalarının inkişafını müzakirə edəcəkMaliyyə
17:02
Foto
"AccessBank" və "Neurotime" süni intellekt sahəsində tədris təşəbbüsünə start veriblərMaliyyə
17:01
"Naxçıvan" basketbol klubu yeni transferini açıqlayıbKomanda
17:01