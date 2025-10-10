İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Rusiyalı idmançı antidopinq qaydalarını pozduğuna görə 6 il yarışlardan kənarlaşdırılıb

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:26
    Rusiyalı idmançı antidopinq qaydalarını pozduğuna görə 6 il yarışlardan kənarlaşdırılıb

    Armrestlinq üzrə Rusiya çempionatının gümüş medalçısı Anatoli Oşepkov antidopinq qaydalarını pozduğuna görə 6 il müddətinə yarışlardan kənarlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

    Onun dopinq nümunəsində drostanolon, klostebol, trenbolon, mestanolon, oksimetolon, metiltestosteron, metasteron, anastrolol və meldonium aşkarlanıb.

    34 yaşlı idmançının diskvalifikasiya müddəti 2031-ci il mayın 15-də başa çatacaq.

    Anatoli Oşepkov antidopinq qaydalarını pozmaq diskvalifikasiya armrestlinq

